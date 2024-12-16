Москва, 16 декабря, 2024, 14:37 — ИА Регнум. ВС РФ ежедневно применяют в зоне проведения специальной военной операции более 3,5 тыс. беспилотников, и этот показатель растёт, сообщил в понедельник, 16 декабря, министр обороны Андрей Белоусов.

Алексей Коновалов/ТАСС

В 2024 году в сравнении с 2022-м поступление танков в войска выросло в семь раз, боеприпасов — в 22 раза, беспилотников — в 23 раза, заявил Белоусов на коллегии Минобороны. Срывов поставок особо значимых видов боеприпасов, вооружения и техники в войска практически нет, отметил он.

«В настоящее время нашими войсками ежесуточно применяется более 3,5 тыс. беспилотников, и эта цифра постоянно растёт», — сказал Белоусов.

Массовое применение стало самым значимым прорывом в тактике подразделений ВС РФ, отметил министр. Белоусов поставил перед Минобороны задачу увеличить дальность беспилотников, их автономность и помехозащищённость.

Как передавало ИА Регнум, в своём выступлении на коллегии Белоусов проинформировал, что в Вооружённых силах России сформируют новый род войск ― Войска беспилотных систем. Их создание завершат в третьем квартале 2025 года.

В ходе своего выступления Белоусов также сообщил, что Вооружённые силы России в 2024 году освободили почти 4,5 тыс. кв. км территории. ВСУ за 2024 год потеряли более 560 тыс. бойцов убитыми и ранеными, а за всё время СВО потери противника составили около 1 млн бойцов, отметил также министр.

Президент Владимир Путин в ходе выступления на коллегии назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации. Глава государства заявил, что ВС РФ прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения благодаря профессионализму и мужеству бойцов, труду оборонных предприятий и всенародной поддержке армии и флота.