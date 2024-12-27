Москва, 27 декабря, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в течение последней недели нанесли 38 ударов, в том числе один массированный, по объектам энергетики на Украине, используемым для работы военно-промышленного комплекса, и по другим военным целям. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

(сс) Dmitry Terekhov

«Нанесены [один] массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов», — говорится в сводке ведомства.

Также удары нанесли по базам горючего, цехам производства и хранения БПЛА, учебным центрам операторов дронов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, в том числе националистических формирований и иностранных наёмников.

Как передавало ИА Регнум, за неделю с 14 по 20 декабря российская армия нанесла 24 групповых удара по военным целям и энергообъектам, используемым для ВПК на Украине. Также были поражены инфраструктура военных аэродромов, площадки сборки, хранения БПЛА, воинский эшелон во время разгрузки и пункты временной дислокации формирований противника.

16 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские войска ежедневно применяют в ходе спецоперации более 3,5 тыс. беспилотников. Он также поставил перед ведомством задачу увеличить дальность дронов, их автономность и помехозащищённость.