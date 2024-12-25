Москва, 25 декабря, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Обвинения России в якобы повреждении иностранных посольств в Киеве беспочвенны, так как это произошло из-за неумелой работы украинских военных при использовании западных средств ПВО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 декабря на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По данным Министерства обороны России, проблемы для дипломатов создают непрофессионально используемые представителями киевского режима западные системы противовоздушной обороны», — сообщила она.

Российские войска наносят удары только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре, подчеркнула Захарова. Она отметила, что Киев и Запад, беспочвенно обвиняя Россию, пытаются сместить фокус со своих террористических атак.

Как передавало ИА Регнум, ВС РФ 20 декабря нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам в Киеве. Это стало ответом на ракетную атаку ВСУ по предприятию в Ростовской области. В украинской столице были поражены пункт управления Службы безопасности Украины и конструкторское бюро «Луч», производящее ракетные комплексы «Нептун» и крылатые ракеты «Ольха». Также удары нанесли по позициям зенитного ракетного комплекса Patriot.

Утром 25 декабря российская армия нанесла массированный удар по критический важным энергообъектам на Украине, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса. В ходе атаки использовали высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники. Минобороны РФ подчеркнуло, что цель удара была достигнута.