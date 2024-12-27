Медведев призвал наказать Европу после окончания гибридной войны против РФ
Москва, 27 декабря, 2024, 10:41 — ИА Регнум. России после окончания гибридной войны Запада против неё следует наказать Европу, игнорировать США и простить «слабые страны», поддавшиеся «давлению англосаксов». Об этом 27 декабря заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Политик таким образом перефразировал формулу «наказать Францию, игнорировать Германию, простить Россию» Кондолизы Райс, которая в период вторжения американской армии в Ирак являлась помощником президента США по национальной безопасности.
Медведев отметил, что европейские страны оказались «главным оплотом русофобии в мире», так как они сорвали стамбульские соглашения между Россией и Украиной, раскрутили санкционную кампанию, а также кормили «всех самых оголтелых демонов войны» и не считались при этом с потерями сторон украинского конфликта.
«И поэтому Европа должна быть наказана всеми доступными нам средствами: политическими, экономическими и всевозможными гибридными. И поэтому нужно помогать любым деструктивным процессам в Европе», — написал он в своём Telegram-канале.
Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря действующий президент США Джо Байден одобрил секретный меморандум о противостоянии с «четырьмя врагами». Таковыми в Вашингтоне сочли Россию, Китай, Иран и КНДР.
Агентство Reuters 19 декабря написало, что власти Британии поставят Украине дополнительное вооружение на сумму около 280 млн долларов. В число таковых войдут малые катера, разведывательные дроныА, барражирующие боеприпасы, беспилотные надводные корабли, радары, ложные наземные цели, системы радиолокационной борьбы с беспилотниками.
Немецкая газета Die Welt 22 декабря написала, что ЕС хочет 24 февраля 2025 года принять очередной, 16-й пакет санкций против России. В нём планируется ввести ограничения «против специфических секторов» российской экономики, против которых ранее санкции не вводились или они были недостаточными.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 20 декабря заявил, что от новых санкций пострадает не Россия, а сам Запад, так как увеличится риск потери стабильности международных энергетических рынков.