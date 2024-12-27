Москва, 27 декабря, 2024, 10:41 — ИА Регнум. России после окончания гибридной войны Запада против неё следует наказать Европу, игнорировать США и простить «слабые страны», поддавшиеся «давлению англосаксов». Об этом 27 декабря заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Roman Naumov/Global Look Press

Политик таким образом перефразировал формулу «наказать Францию, игнорировать Германию, простить Россию» Кондолизы Райс, которая в период вторжения американской армии в Ирак являлась помощником президента США по национальной безопасности.

Медведев отметил, что европейские страны оказались «главным оплотом русофобии в мире», так как они сорвали стамбульские соглашения между Россией и Украиной, раскрутили санкционную кампанию, а также кормили «всех самых оголтелых демонов войны» и не считались при этом с потерями сторон украинского конфликта.

«И поэтому Европа должна быть наказана всеми доступными нам средствами: политическими, экономическими и всевозможными гибридными. И поэтому нужно помогать любым деструктивным процессам в Европе», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря действующий президент США Джо Байден одобрил секретный меморандум о противостоянии с «четырьмя врагами». Таковыми в Вашингтоне сочли Россию, Китай, Иран и КНДР.

Агентство Reuters 19 декабря написало, что власти Британии поставят Украине дополнительное вооружение на сумму около 280 млн долларов. В число таковых войдут малые катера, разведывательные дроныА, барражирующие боеприпасы, беспилотные надводные корабли, радары, ложные наземные цели, системы радиолокационной борьбы с беспилотниками.

Немецкая газета Die Welt 22 декабря написала, что ЕС хочет 24 февраля 2025 года принять очередной, 16-й пакет санкций против России. В нём планируется ввести ограничения «против специфических секторов» российской экономики, против которых ранее санкции не вводились или они были недостаточными.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 20 декабря заявил, что от новых санкций пострадает не Россия, а сам Запад, так как увеличится риск потери стабильности международных энергетических рынков.