Вашингтон, 11 декабря, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден одобрил секретный меморандум о противостоянии с «четырьмя врагами» страны: Россией, Китаем, Ираном и Корейской Народно-Демократической Республикой. Об этом 11 декабря сообщило агентство Associated Press (AP), ссылаясь на источники в Белом доме.

Susan Walsh/AP/TASS Президент США Джо Байден

«Документ может помочь следующей администрации [США] с самого начала выстроить свой подход к решению проблемы ужесточения отношений между наиболее значимыми противниками и конкурентами Соединённых Штатов Америки», — говорится в публикации.

По данным издания, в меморандуме рекомендуется улучшить межведомственное сотрудничество в американском правительстве, ускорить обмен информацией с союзниками о «противниках», уточнить подходы в использовании санкций и укрепить возможности по управлению несколькими кризисами одновременно. Документ решили не публиковать, так как в нём содержатся конфиденциальные выводы.

Как передавало ИА Регнум, агентство Bloomberg в ноябре сообщило, что Байден до завершения его президентских полномочий хочет максимально укрепить украинскую армию. Издание подчеркнуло, что это будет совершенно неприятно избранному президенту США Дональду Трампу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 декабря прокомментировал сообщения, что Байден до инаугурации Трампа также планирует ужесточить санкции против экспорта российской нефти. Представитель Кремля отметил, что Байден хочет оставить в наследство новой американской администрации напряжённые отношения с Россией.

В октябре 2022 года Пентагон опубликовал новую стратегию национальной обороны США. В ней Россию определили как «острую угрозу», а Китай — «наиболее серьёзным вызовом». Пентагон также в сентябре 2023 года назвал РФ и КНР главными угрозами в сфере ядерного оружия.