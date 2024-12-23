Брюссель, 23 декабря, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Европейский союз намеревается 24 февраля 2025 года принять очередной, 16-й пакет санкционных ограничений против России. Об этом 22 декабря сообщила немецкая газета Die Welt со ссылкой на дипломатов сообщества.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По их словам, новый санкционный пакет ЕС призван стать «ясным сигналом» Москве и в нём планируется ввести ограничения «против специфических секторов» экономики РФ, в отношении которых ранее не вводились санкции или они были недостаточными. Помимо того, в нём также должны быть введены санкции в отношении лиц и организаций, распространяющих, по мнению Брюсселя, позицию Москвы и подрывающих «территориальную целостность Украины».

Как отметил автор публикации, Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС тоже собираются ввести новые персональные санкции, запретив определённым лицам, в том числе в ФРГ, въезд и заморозив их активы.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Bloomberg 19 декабря написало, что Будапешт отказал ЕС в продлении санкций против России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам стран сообщества, что собирается вначале дождаться официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.

Главы МИД стран ЕС 16 декабря утвердили 15-й пакет антироссийских санкций. В него вошли санкционые меры против так называемого теневого флота, якобы задействованного в транспортировке российских энергоресурсов. В список персональных санкций также были добавлены компании из России, а также из Китая и КНДР.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала незаконным и угрожающим международной энергетической безопасности 15-й пакет санкций ЕС против России. Она пообещала, что ответные шаги Москвы на данные нелегитимные ограничения со стороны Брюсселя не заставят себя долго ждать.