СМИ: ЕС планирует принять в феврале 16-й пакет санкций против России
Die Welt: Евросоюз хочет в феврале принять 16-й пакет санкций против России
Брюссель, 23 декабря, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Европейский союз намеревается 24 февраля 2025 года принять очередной, 16-й пакет санкционных ограничений против России. Об этом 22 декабря сообщила немецкая газета Die Welt со ссылкой на дипломатов сообщества.
По их словам, новый санкционный пакет ЕС призван стать «ясным сигналом» Москве и в нём планируется ввести ограничения «против специфических секторов» экономики РФ, в отношении которых ранее не вводились санкции или они были недостаточными. Помимо того, в нём также должны быть введены санкции в отношении лиц и организаций, распространяющих, по мнению Брюсселя, позицию Москвы и подрывающих «территориальную целостность Украины».
Как отметил автор публикации, Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС тоже собираются ввести новые персональные санкции, запретив определённым лицам, в том числе в ФРГ, въезд и заморозив их активы.
Как сообщало ИА Регнум, агентство Bloomberg 19 декабря написало, что Будапешт отказал ЕС в продлении санкций против России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам стран сообщества, что собирается вначале дождаться официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.
Главы МИД стран ЕС 16 декабря утвердили 15-й пакет антироссийских санкций. В него вошли санкционые меры против так называемого теневого флота, якобы задействованного в транспортировке российских энергоресурсов. В список персональных санкций также были добавлены компании из России, а также из Китая и КНДР.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала незаконным и угрожающим международной энергетической безопасности 15-й пакет санкций ЕС против России. Она пообещала, что ответные шаги Москвы на данные нелегитимные ограничения со стороны Брюсселя не заставят себя долго ждать.