Лондон, 19 декабря, 2024, 05:28 — ИА Регнум. Великобритания предоставит Украине дополнительное вооружение на сумму около $280 млн. Об этом 19 декабря сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По данным издания, в новый пакет военной помощи ВСУ войдут малые катера, разведывательные БПЛА, барражирующие боеприпасы, беспилотные надводные корабли, радары, ложные наземные цели, системы радиолокационной борьбы с БПЛА. Часть средств направят на поставку запчастей для ранее переданного оборудования, систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, закупку респираторов и оборудования для повышения защитных возможностей ВСУ.

Кроме того, Великобритания намерена предоставить Украине больше возможностей для военной подготовки, добавили авторы.

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября глава минобороны Великобритании Джон Хили утверждал, что украинский конфликт вошёл в критическую фазу, в связи с чем странам — членам НАТО необходимо усилить свою оборону. Он обсудил с главой украинского минобороны Рустемом Умеровым удвоение помощи, оказываемой Киеву. Глава британского минобороны добавил, что его коллеги из Франции, Германии, Италии и Польши считают необходимым увеличение расходов на оборонные нужды. В этот же день агентство Bloomberg сообщило о десятках крылатых ракет Storm Shadow, поставленных Великобританией на Украину несколько недель назад.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.