Вашингтон, 27 декабря, 2024, 00:52 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки будут высылать семьи незаконных мигрантов, включая родителей, если ребёнок был рождён на территории США. Об этом заявил предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом на должность куратора за безопасностью американской границы и депортацию нелегальных мигрантов Томас Хоман.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Проблема вот в чём. Вы знали, что находились в стране незаконно, решив иметь ребёнка. Так что это вы поставили свою семью в такое положение», — заявил Хоман в беседе с The Washington Post.

По его словам, администрация Трампа будет давать возможность таким семьям выбрать — либо уехать одним, оставив ребёнка в США, либо забрать его вместе с собой в страну, куда их депортируют. Помимо этого, отметил Хоман, возобновится практика содержания семей нелегальных мигрантов в заключении с «мягкими» условиями.

«Необходимо показать американцам, что мы способны делать это и не быть бесчеловечными», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября Трамп анонсировал, что ответственным за безопасность американской границы и депортацию нелегальных мигрантов в новой администрации президента США станет экс-глава Службы таможенного и пограничного контроля Томас Хоман. Избранный президент тогда подчеркнул, что Хоман будет отвечать в том числе за южную и северную границы, а также за морскую и воздушную безопасность.

Сразу после вступления в должность Трамп планирует начать массовую депортацию мигрантов. В американских СМИ распространяется информация, что администрация Трампа рассматривает решение об отмене двух программ администрации действующего президента Джо Байдена, после чего из страны будут депортированы более 1,3 млн легальных мигрантов.

Ужесточение миграционной политики было одним из пунктов избирательной кампании Трампа. Он не раз упрекал администрацию Байдена за «чрезмерно мягкую» политику, превратившую США «в страну третьего мира». Трамп подчёркивал, что стране нужны более строгие миграционные меры и пересмотр действующих программ. Портал Axios ранее отмечал, что Трамп, придя к власти, захочет депортировать миллионы нелегалов силами правоохранителей всех уровней власти.