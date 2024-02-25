Вашингтон, 25 февраля, 2024, 06:09 — ИА Регнум. Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в случае победы в президентских выборах, в которые пройдут в ноябре 2024 года, начнёт крупнейшую в истории США депортацию мигрантов. Об этом Трамп заявил в субботу, 24 февраля, в ходе выступления на Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Эту будет крупнейшая депортация в истории нашей страны. И у нас нет выбора», — указал республиканец.

По словам Трампа, незаконная миграция является угрозой для страны. При этом он предрёк, что СМИ попытаются назвать его подход к решению этой проблемы проявлением жестокости.

Ранее Дональд Трамп предупредил, что террористические атаки в Соединённых Штатах Америки весьма вероятны в не очень отдалённом будущем в связи с проникновением в страну множества нелегальных мигрантов. Трамп вновь отметил, что в случае победы на президентских выборах в кратчайшие сроки покончит с политикой «открытых границ», которой придерживается действующий глава государства Джо Байден.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля по итогам подсчёта более 80% голосов Дональд Трамп на набрал на праймериз Республиканской партии в штате Южная Каролина 60,2% голосов избирателей. Его соперница, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, объявившая о своём поражении на первичных выборах, набрала лишь 39,1% голосов.