Вашингтон, 12 ноября, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть сенатора Марко Рубио из Флориды на пост госсекретаря. Об этом 11 ноября сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Matt Rourke/AP/TASS Сенатор Марко Рубио

Отмечается, что новый американский лидер ещё может изменить своё мнение «в последнюю минуту». Но, вероятно, всё же остановится на кандидатуре Рубио, которого до начала избирательной кампании рассматривал как возможного кандидата в вице-президенты.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял жёсткую позицию по внешней политике, в частности в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.

При этом газета The Hill в числе кандидатов на пост госсекретаря помимо Рубио назвала предпринимателя Вивека Рамасвами, ранее конкурировавшего с Трампом в президентской гонке. Политик претендовал на право выдвинуться в президенты США от Республиканской партии, но отказался после невысоких результатов дебютного раунда внутрипартийного голосования в штате Айова.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября Трамп предложил конгрессмену от штата Флорида Майку Уолтцу должность помощника президента по национальной безопасности. Газета The Wall Street Journal охарактеризовала Уолтца как «критика НАТО» и указала на жёсткую позицию конгрессмена по отношению к Китаю. Помимо этого, Трамп заявил, что назначит экс-конгрессмена Ли Зелдина главой Агентства по охране окружающей среды.

Избранный президент США ранее рассказал, что изменит состав своей администрации в сравнении с президентством 2017–2020 годов. В частности, экс-госсекретарь Майк Помпео и бывший постпред США при ООН Никки Хейли не будут приглашены вновь занять эти посты.

10 ноября председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике РФ Алексей Пушков предостерёг Трампа от лжесоюзников и сторонников жёсткой антироссийской линии, которые могут оказаться в его администрации и попытаться втянуть политика-республиканца в «вашингтонское болото».