Вашингтон, 9 ноября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Военное руководство США размышляет над тем, как отреагировать на возможный приказ избранного президента Дональда Трампа о привлечении военных к высылке нелегальных мигрантов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Charles Reed/Global Look Press

В октябре политик-республиканец предлагал задействовать армию на случай, если в день выборов возникнут беспорядки. По его словам, помимо внешних врагов у Соединённых Штатов есть враги внутренние, ещё более опасные, и сдерживать их сложнее. Портал Axios ранее отмечал, что Трамп, придя к власти, захочет депортировать миллионы нелегалов силами правоохранителей всех уровней власти, а New York Times сообщала, что для мигрантов организуют специальные лагеря.

«Чиновники Пентагона неофициально обсуждают ответ министерства обороны в том случае, если Дональд Трамп отдаст приказ о развёртывании военных регулярных сил внутри страны и увольнении значительной части аполитичных сотрудников», — говорится в материале телеканала от 8 ноября.

По мнению бывшего высокопоставленного чиновника из Пентагона, работавшего при администрации Трампа, избранный президент может направить дополнительные силы в помощь таможенным и пограничным службам на южной границе, а также поручить военным в ряде городов выполнение плана по «массовой депортации» мигрантов.

Говоря о возможном приказе по развёртыванию военных, один из источников заявил, что в их обязанности входит неподчинение «незаконным приказам».

«Но вопрос в том, что за этим последует. Уйдут ли в отставку высшие военные руководители? Или это расценят как предательство народа?» — приводит телеканал его слова.

В Пентагоне готовятся к кадровым изменениям и продумывают различные сценарии, в том числе самые худшие. Как будет развиваться ситуация, пока не известно, отмечается в статье.

Как сообщало ИА Регнум, ужесточение миграционной политики было одним из пунктов избирательной кампании Трампа. Он не раз упрекал администрацию действующего президента Джо Байдена за «чрезмерно мягкую» политику, превратившую США «в страну третьего мира». Трамп подчёркивал, что стране нужны более строгие миграционные меры и пересмотр действующих программ.