Вашингтон, 11 ноября, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп планирует организовать переговоры России и Украины уже в первую неделю своего президентского срока. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщило агентство Associated Press.

Максим Гучек/БелТА/ТАСС

«Трамп теперь сможет вести переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной. Это включает в себя в первый день посадку Украины и России за стол переговоров, чтобы положить конец этому <конфликту>», — пишет агентство со ссылкой на интервью представителя штаба республиканца Кэролайн Ливитт.

Трамп также планирует начать массовую депортацию мигрантов, уволить несколько тысяч федеральных служащих, которые, по его мнению, работают против него, и помиловать своих сторонников, арестованных за участие в беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года.

Как передавало ИА Регнум, после своей победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа. В частности, он заявил, что очень хорошо знает главу киевского режима Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, причём с российским лидером, по словам Трампа, они прекрасно ладят.

7 ноября в своей публикации обозреватели The Wall Street Journal отметили, что сценарий завершения конфликта на Украине, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова выслушать предложения Трампа по урегулированию украинского конфликта. По словам дипломата, если с американской стороны последуют сигналы не о дальнейшем вооружении Киева, а об урегулировании геополитической ситуации, то Москва проанализирует их и даст ответ.