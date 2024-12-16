Москва, 16 декабря, 2024, 15:34 — ИА Регнум. На данный момент на Украине наблюдаются признаки утраты государственности, нынешнее руководство страны нелигитимно, заявил 16 декабря президент России Владимир Путин.

Сергей Савостьянов/ ТАСС

«Этот режим, очевидно, утрачивает признаки государственности», — отметил российский лидер в ходе заседания коллегии Минобороны.

По словам главы государства, в украинской конституции нет способа, чтобы продлить полномочия президента. При этом, как отметил Путин, ссылка на военное положение в стране в данном случае не имеет никакого значения.

Киевский режим в полной мере демонстрирует признаки утраты государственности, заключил президент России.

Владимир Путин также заявил, что РФ воюет не с народом Украины, а с неонацистским режимом. Глава государства напомнил, что источником нынешней украинской власти является госпереворот 2014 года, после которого и начались все беды и Украины, и России.

Как сообщало ИА Регнум, срок президентских полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского истёк ещё 20 мая. Согласно конституции Украины, в этот день должен был принять присягу новый избранный глава государства, однако его выборы не проводились.

Зеленский в феврале заявил, что имеет наибольшую поддержку в обществе, в связи с чем его могли бы избрать на новый срок. При этом политик подчеркнул, что якобы не пытается остаться у власти.