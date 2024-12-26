Волгоград, 26 декабря, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Обломки одного из украинских беспилотных летательных аппаратов, сбитых российскими силами ПВО над Волгоградской областью в ночь на 26 декабря, упали на территорию промышленного предприятия, не причинив при этом ущерба производству. Об этом сообщил глава российского региона Андрей Бочаров.

Иван Шилов ИА Регнум

«Упали на территорию промпредприятия в Котовском районе, не затронув основные пункты производства и не вызвав возгорание», — написал он в Telegram-канале.

Бочаров отметил, что в ходе атаки на регион никто не пострадал. Повреждений гражданских и военных объектов не было.

Как передавало ИА Регнум, российские силы ПВО в ночь на 26 декабря над Волгоградской областью уничтожили три украинских беспилотника. Также по одному дрону ликвидировали над Воронежской и Белгородской областями.

В ночь на 25 декабря средства ПВО ВС РФ сбили 59 вражеских БПЛА над российской территорией. Над Белгородской областью ликвидировали 26 беспилотников, над Воронежской областью — 23, над Курской, Брянской и Тамбовской областями — по 3 и ещё один дрон обезвредили над акваторией Азовского моря.

25 декабря в городе Малгобеке в Ингушетии упал беспилотник самолётного типа. Никто не погиб, разрушений не было. Тем же утром во Владикавказе произошёл взрыв и последующий пожар в торговом центре «Алания Молл», погиб один человек. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что причиной стало падение обломков сбитого беспилотника.