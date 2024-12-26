Обломки беспилотника ВСУ упали на промпредприятие в Волгоградской области
Волгоград, 26 декабря, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Обломки одного из украинских беспилотных летательных аппаратов, сбитых российскими силами ПВО над Волгоградской областью в ночь на 26 декабря, упали на территорию промышленного предприятия, не причинив при этом ущерба производству. Об этом сообщил глава российского региона Андрей Бочаров.
«Упали на территорию промпредприятия в Котовском районе, не затронув основные пункты производства и не вызвав возгорание», — написал он в Telegram-канале.
Бочаров отметил, что в ходе атаки на регион никто не пострадал. Повреждений гражданских и военных объектов не было.
Как передавало ИА Регнум, российские силы ПВО в ночь на 26 декабря над Волгоградской областью уничтожили три украинских беспилотника. Также по одному дрону ликвидировали над Воронежской и Белгородской областями.
В ночь на 25 декабря средства ПВО ВС РФ сбили 59 вражеских БПЛА над российской территорией. Над Белгородской областью ликвидировали 26 беспилотников, над Воронежской областью — 23, над Курской, Брянской и Тамбовской областями — по 3 и ещё один дрон обезвредили над акваторией Азовского моря.
25 декабря в городе Малгобеке в Ингушетии упал беспилотник самолётного типа. Никто не погиб, разрушений не было. Тем же утром во Владикавказе произошёл взрыв и последующий пожар в торговом центре «Алания Молл», погиб один человек. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что причиной стало падение обломков сбитого беспилотника.