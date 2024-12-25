Москва, 25 декабря, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в течение ночи 59 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Уточняется, что 26 беспилотников сбиты над Белгородской областью, 23 БПЛА ликвидированы в воздушном пространстве Воронежской области, по три дрона уничтожено над территориями Курской, Брянской и Тамбовской областей, один БПЛА перехвачен и обезврежен над акваторией Азовского моря.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Белгородской области ВСУ атаковали с помощью дронов два населённых пункта: хутор Шаховка в Волоконовском районе и село Грузское Борисовского района. В результате атак в населённых пунктах получили повреждения соцобъект и сельхозпредприятие.

В ночь на 24 декабря ВСУ предприняли попытку атаковать Мелитополь, применив шесть беспилотников. Пять дронов были сбиты средствами противовоздушной обороны на подлёте к городу. Детонация произошла на удалении от жилого сектора. Осколки одного из беспилотников повредили кровлю здания Центрального рынка. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.