Москва, 26 декабря, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России в ночь на 26 декабря сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над несколькими российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что три беспилотника из этого числа сбили над Волгоградской областью и ещё по одному — над территорией Воронежской и Белгородской областей.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря в городе Малгобеке в Ингушетии упал дрон самолётного типа. В результате этого никто не погиб и нет разрушений. Глава региона Махмуд-Али Калиматов призвал граждан сохранять спокойствие.

В ночь на 25 декабря средства ПВО ВС России уничтожили 59 украинских беспилотников над российской территорией. Над Белгородской областью было сбито 26 БПЛА, над Воронежской областью — 23, Курской, Брянской и Тамбовской областей — по три дрона, и ещё один беспилотник был перехвачен и обезврежен над акваторией Азовского моря.