Магас, 25 декабря, 2024, 11:10 — ИА Регнум. В городе Малгобеке в Республике Ингушетия упал беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом 25 декабря сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

кадр из видео

«Сегодня утром на территории города Малгобека Республики Ингушетия упал беспилотник самолётного типа. Жертв среди людей и разрушений объектов не имеется», — написал он в своём Telegram-канале.

Калиматов уточнил, что сейчас на месте падения БПЛАЛ ведут работы правоохранители и сотрудники оперативных служб, которые выясняют обстоятельства инцидента, а также устанавливают цели и задачи запуска дрона в республику.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937645" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Ингушетии упал дрон самолётного типа

Глава Ингушетии также призвал граждан сохранять спокойствие, добавив, что в регионе сохраняется контролируемая обстановка.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 25 декабря российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 59 украинских беспилотников над территорией РФ. Из этого числа 26 дронов сбили над Белгородской областью, 23 — над Воронежской областью, по три беспилотника — над территориями Курской, Брянской и Тамбовской областей, и ещё один БПЛА был перехвачен и обезврежен над акваторией Азовского моря.

В ночь на 24 декабря украинские формирования предприняли попытку атаковать Мелитополь с использованием шести дронов. Пять из них сбили силы ПВО на подлёте к городу. Детонация произошла на удалении от жилого сектора. В результате этого никто не погиб и не пострадал.