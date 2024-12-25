Владикавказ, 25 декабря, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Причиной взрыва и последующего пожара в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе стало падение обломков украинского дрона. Об этом 25 декабря заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, ссылаясь на данные Минобороны РФ.

Ольга Смольская/ТАСС

«Беспилотник самолётного типа был сбит средствами ПВО сегодня в 08:28. Версию подтверждают и предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий», — написал он в Telegram-канале.

Меняйло уточнил, что по камерам видеонаблюдения установили, что взрыв произошел снаружи здания. Взрывотехники ищут фрагменты беспилотника.

Как передавало ИА Регнум, взрыв во владикавказском торговом центре прогремел утром 25 декабря. После этого в здании начался пожар, охватив площадь около 800 кв. м.

Спасатели потушили пожар. По данным МЧС РФ, в результате происшествия погиб один человек, также двое пострадали.