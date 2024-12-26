Курск, 26 декабря, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Семьи погибших в результате обстрела города Льгова в Курской области со стороны украинских формирований получат по 1,5 млн рублей. Об этом 26 декабря сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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«Правительство Курской области приняло решение выплатить семьям погибших по 1,5 млн рублей, а раненым и пострадавшим от 300 до 600 тыс. рублей в зависимости от тяжести полученных травм», — написал он в своём Telegram-канале.

В настоящее время власти региона во взаимодействии с МЧС оказывают всестороннюю помощь желающим покинуть территорию Льгова, а все жильцы пострадавших домов были в оперативном порядке эвакуированы.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря украинская армия обстреляла Льгов. Хинштейн уточнил, что в результате атаки погибли четыре человека. ВСУ нанесли удар по гражданским объектам и инфраструктуре города, добавил он.

Позднее 25 декабря представители военного следственного управления СК России сообщили, что удар по Льгову был нанесён из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Следователи возбудили по этому факту уголовное дело о террористическом акте.