Льгов, Курская область, 25 декабря, 2024, 13:18 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) города Льгова погибли четыре человека. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 25 декабря в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Отмечается, что в результате атаки были также госпитализированы пять пострадавших, в том числе женщина в тяжёлом состоянии. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

«Правительство Курской области оказывает всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Никто не останется со своей бедой один на один!» — сообщил врио губернатора в публикации.

Сообщается о серьёзных повреждениях жилых домов и машин, а также из-за атаки оказался разрушен незначительный участок газопровода. Кроме того, в городе развернули оперативный штаб правительства Курской области и организовали эвакуацию жителей домов, попавших под обстрел, сейчас их обеспечивают всем необходимым.

«Подача газа и электроснабжения в повреждённых и соседних домах временно отключена, аварийные бригады приступают к их восстановлению. Силами МЧС все очаги возгорания потушены. В ближайшее время будет закрыт тепловой контур в домах, где выбиты окна», — добавил Хинштейн.

Как передавало ИА Регнум, утром в среду врио главы региона объявил, что украинские формирования нанесли удар по гражданским объектам и инфраструктуре в Льгове. Хинштейн призвал граждан доверять только официальным источникам информации.

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в этот же день сообщило, что украинские формирования в течение суток 15 раз обстреляли территорию региона. Ими было выпущено за это время по территории ДНР 48 единиц различных боеприпасов.

ВСУ 22 декабря обстреляли жилой сектор села Каиры в Херсонской области. В результате этого пострадали три человека, в том числе ребёнок, получивший осколочные ранения. Всех пострадавших направили в Нижнесерогозскую центральную районную больницу.