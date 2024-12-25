Курск, 25 декабря, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Украинские формирования обстреляли город Льгов в Курской области. Об этом 25 декабря сообщили в региональном правительстве.

Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Утром 25 декабря со стороны ВСУ обстрелян город Льгов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — говорится в Telegram-канале правительства области.

Как передавало ИА Регнум, ранее 25 декабря представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинская армия за сутки 15 раз обстреляла территорию региона. В общей сложности ею было выпущено по республике 48 единиц различных боеприпасов.

ВСУ 22 декабря обстреляли жилой сектор села Каиры в Херсонской области. В результате этого пострадали три человека, включая ребёнка, который получил осколочные ранения. Всех пострадавших направили в Нижнесерогозскую центральную районную больницу.

Ранее в этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинские войска за сутки обстреляли 12 населённых пунктов на территории региона.