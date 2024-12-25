Льгов, Курская область, 26 декабря, 2024, 00:54 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили следователи по факту террористического акта в городе Льгове Курской области. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред), совершивших террористический акт против мирного населения города Льгова Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — уточнили в ведомстве.

Установлено, что украинские военнослужащие с помощью дистанционных средств огневого поражения нанесли ракетный удар по городу Льгову Курской области, где находились мирные жители. В результате удара есть погибшие и раненые, объекты гражданской инфраструктуры получили серьёзные повреждения.

В ведомстве указали, что в ходе предварительного следствия планируется установить и привлечь к уголовной ответственности представителей вооруженных формирований Украины, причастных к данному преступлению против мирных граждан.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как сообщили представители военного следственного управления СК РФ, предварительно, удар по Льгову Курской области был нанесён Вооружёнными силами Украины при помощи американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В результате атаки погибли четыре человека, ещё пять человек доставлены в больницу, в их числе женщина в тяжёлом состоянии. Сообщается о серьёзных повреждениях жилых домов и машин, также из-за атаки оказался разрушен незначительный участок газопровода.