Льгов, Курская область, 25 декабря, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Предварительно, удар по Льгову Курской области был нанесён Вооружёнными силами Украины (ВСУ) при помощи американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили представители военного следственного управления СК РФ 25 декабря.

кадр из видео

«В ходе осмотра обнаружены фрагменты и осколки снаряда, предположительно, они от РСЗО HIMARS. Все они будут изъяты и в дальнейшем направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда», — заявил источник в беседе с «РИА Новости».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937703" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ВСУ нанесли удар по Льгову, предварительно, из американских РСЗО HIMARS

Утром в среду врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинские формирования нанесли удар по гражданским объектам и инфраструктуре в Льгове. В результате атаки погибли четыре человека, ещё пять человек доставлены в больницу, в их числе женщина в тяжёлом состоянии.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/1MvXK4VPk" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ВСУ нанесли удар по Льгову

Кроме того, сообщается о серьёзных повреждениях жилых домов и машин, также из-за атаки оказался разрушен незначительный участок газопровода. Отмечается, что власти региона организовали эвакуацию жителей домов, попавших под обстрел, сейчас их обеспечивают всем необходимым.

Как передавало ИА Регнум, Хинштейн также сообщил, что подача газа и электроснабжения в повреждённых и соседних домах временно отключена, аварийные бригады приступают к их восстановлению. Отмечается, что МЧС удалось потушить все очаги возгорания.