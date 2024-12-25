Курск, 25 декабря, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Украинские формирования нанесли удар по гражданским объектам и инфраструктуре в городе Льгове Курской области. Об этом 25 декабря сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Евгений Силантьев/ТАСС

«Очередное преступление нацистского режима. Нанесён удар по гражданским объектам и инфраструктуре Льгова», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам врио главы области, на месте обстрела работают сотрудники всех оперативных и аварийных служб, власти принимают все необходимые меры, данные о последствиях уточняются.

Хинштейн добавил, что держит на контроле ситуацию в Льгове, и призвал граждан доверять только официальным источникам информации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 декабря Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли город Льгов. Отмечалось, что информация о пострадавших и повреждениях в результате обстрела уточняется.

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в этот же день сообщило, что украинские формирования в течение суток 15 раз обстреляли территорию региона. Ими было выпущено за это время по территории ДНР 48 единиц различных боеприпасов.

ВСУ 22 декабря обстреляли жилой сектор села Каиры в Херсонской области. В результате этого пострадали три человека, в том числе ребёнок, получивший осколочные ранения. Всех пострадавших направили в Нижнесерогозскую центральную районную больницу.