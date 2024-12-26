Астана, 26 декабря, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Сотрудники спасательных служб завершили работы на месте крушения пассажирского самолёта в казахстанском Актау. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

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Уточняется, что премьер-министр республики Олжас Бектенов в ходе заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений заслушал отчёт заместителя премьера Каната Бозумбаева о работе комиссии правительства на месте авиакатастрофы возле Актау.

«Спасательные службы завершили поиски. Госпитализированы 29 человек, 38 человек погибли в результате крушения самолёта. Всем пострадавшим проведены необходимые исследования. После стабилизации состояния пациенты были госпитализированы по профилям, получают лечение в полном объёме», — говорится в сообщении на сайте правительства Казахстана.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 декабря спецборт МЧС России с девятью пострадавшими в авиакатастрофе гражданами РФ, включая одного ребёнка, вылетел из Актау в Москву. Рейс осуществляется по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы ведомства Александра Куренкова при взаимодействии с МИД РФ.

В Азербайджане 26 декабря наступил день траура, который объявили в связи с гибелью людей при падении пассажирского самолёта у города Актау в Казахстане. Соответствующее распоряжение 25 декабря подписал президент республики Ильхам Алиев.

Утром 25 декабря летевший из Баку в Грозный пассажирский самолёт Embraer 190 потерпел крушение в аэропорту Актау. На его борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. По предварительным данным, 38 человек погибли, 29 — выжили. Аэропорт столицы Чечни не принял воздушное судно из-за плохих метеоусловий, его направили в Махачкалу, а затем перенаправили в аэропорт Актау.

Согласно спискам, на борту самолёта находились 16 россиян, девять из которых были госпитализированы. Все члены экипажа разбившегося воздушного судна являются гражданами Азербайджана. До последнего пытавшиеся пасти спасти пассажиров пилоты погибли. В живых остались два бортпроводника.

В числе возможных причин падения самолёта в Актау назвали столкновение со стаей птиц и взрыв баллона на борту. Президент РФ выразил соболезнования семьям людей, погибших при крушении воздушного судна.