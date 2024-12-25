Актау, Казахстан, 25 декабря, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Девять россиян госпитализировали после крушения пассажирского самолёта Embraer 190 в аэропорту Актау. Об этом 25 декабря сообщили в МЧС Казахстана.

Kazakhstan EMERCOM/via Global Look Press

«В результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая трёх детей. Из них: 15 граждан Азербайджана, девять граждан России, три гражданина Кыргызстана», — указано в Telegram-канале ведомства.

Гражданство ещё двух выживших предстоит определить.

По информации авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая пятерых членов экипажа. Среди пассажиров были шесть граждан Казахстана, 42 азербайджанца, три гражданина Кыргызстана, 16 россиян. Все члены экипажа имели гражданство Азербайджана.

В ликвидации последствий авиакатастрофы задействованы 482 специалиста, 97 единиц техники, два воздушных судна и 10 кинологических расчётов. МЧС Казахстана оперативно обменивается сведениями с коллегами из России и Азербайджана.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 декабря пассажирский самолёт Embraer 190 потерпел крушение в аэропорту Актау. В числе возможных причин назвали столкновение со стаей птиц или взрыв баллона на борту.

По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Тела погибших сильно обгорели в результате возникшего на борту пожара. В целях идентификации будут назначены соответствующие экспертизы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днём траура в связи с крушением пассажирского самолёта. Он призвал разделить скорбь семей погибших в результате авиакатастрофы.