Астана, 25 декабря, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Все члены экипажа пассажирского самолёта Embraer 190, разбившегося в аэропорту Актау, были гражданами Азербайджана. Об этом 25 декабря сообщило посольство России в Казахстане.

Global Look Press/Azamat Sarsenbayev/XinHua

«Среди пассажиров: 42 гражданина Азербайджана, 16 граждан России, шесть граждан Казахстана, трое граждан Кыргызстана, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа — граждане Азербайджана», — указано в сообщении диппредставительства в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что к месту авиакатастрофы прибыл глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов. На телефоны открытой горячей линии МЧС страны поступило 571 обращение.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 декабря пассажирский самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в аэропорту Актау. В числе возможных причин назвали столкновение со стаей птиц или взрыв баллона на борту.

По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Тела погибших сильно обгорели в результате возникшего на борту пожара. В целях идентификации будут назначены соответствующие экспертизы.

В беседе с ИА Регнум главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко пояснил, что кадры с отверстиями на хвостовой части самолёта не говорят о возможной атаке на борт. По его словам, самолёт заходил на посадку без характерных для обстрела повреждений.