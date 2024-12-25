Баку, 26 декабря, 2024, 01:53 — ИА Регнум. День траура, объявленный в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолёта близ города Актау в Казахстане, наступил в Азербайджане. Соответствующее распоряжение 25 декабря подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев, документ размещён на сайте главы республики.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

«Разделяя горе семей погибших в результате аварии, принимаю решение 26 декабря 2024 года на территории Азербайджанской Республики объявить траур», — указано в распоряжении главы Азербайджана.

Соболезнования народу Азербайджана в связи с авиакатастрофой выразили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и официальные представители других стран. Также лидеры иностранных государств пожелали скорейшего выздоровления выжившим.

Ранее ИА Регнум сообщало, что тела погибших пассажиров и членов экипажа разбившегося самолёта Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines будут доставлены в ближайшее время в Азербайджан.

25 декабря пассажирский самолёт Embraer 190 потерпел крушение в аэропорту Актау. В числе возможных причин назвали столкновение со стаей птиц и взрыв баллона на борту.

На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. По предварительным данным, 38 человек погибли, 29 — выжили. На борту, согласно спискам, находились 16 россиян, девять из которых были госпитализированы. Все члены экипажа разбившегося самолёта являются гражданами Азербайджана. Оба пилота, до последнего момента пытавшиеся спасти пассажиров, погибли. Живы остались два бортпроводника.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что выжившие в авиакатастрофе гражданка России и её 11-летняя дочь находятся в тяжёлом состоянии.

В Казахстане началось расследование авиапроисшествия. Главный транспортный прокурор республики Тимур Сулейменов сообщил, что на месте крушения Embraer 190 обнаружен бортовой самописец.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям людей, погибших в результате крушения. Он выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших.