Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау
Санкт-Петербург, 25 декабря, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на открытии неформальной встречи глав стран Содружества Независимых Государств выразил соболезнования семьям людей, погибших в результате крушения пассажирского самолёта в Актау 25 декабря.
«Разбился самолёт, есть погибшие, раненых много. Я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим», — заявил Путин.
Он выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших. В Актау вылетел самолёт МЧС РФ с медицинским персоналом и необходимым дополнительным оборудованием.
Путин рассказал, что поговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который летел на саммит, но, узнав о трагедии, вернулся в республику. Разбившийся самолёт Embraer 190 принадлежал авиакомпании Azerbaijan Airlines.
Как сообщало ИА Регнум, в пассажирском самолёте, следовавшем из Баку в Грозный и разбившемся в районе аэропорта Актау, находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. На борту находились 16 россиян, 37 азербайджанцев, шестеро граждан Казахстана и трое граждан Киргизии.
Известно, что 32 человека остались живы. На месте авиакатастрофы найдены четверо погибших.
Следственный комитет РФ в связи с крушением самолёта возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).
Путин выразил Алиеву соболезнования, лидеры двух стран поговорили по телефону.