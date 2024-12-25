Санкт-Петербург, 25 декабря, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на открытии неформальной встречи глав стран Содружества Независимых Государств выразил соболезнования семьям людей, погибших в результате крушения пассажирского самолёта в Актау 25 декабря.

ИА Регнум

«Разбился самолёт, есть погибшие, раненых много. Я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим», — заявил Путин.

Он выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших. В Актау вылетел самолёт МЧС РФ с медицинским персоналом и необходимым дополнительным оборудованием.

Путин рассказал, что поговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который летел на саммит, но, узнав о трагедии, вернулся в республику. Разбившийся самолёт Embraer 190 принадлежал авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937694" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Неформальный саммит лидеров стран — участниц СНГ в Ленинградской области

Как сообщало ИА Регнум, в пассажирском самолёте, следовавшем из Баку в Грозный и разбившемся в районе аэропорта Актау, находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. На борту находились 16 россиян, 37 азербайджанцев, шестеро граждан Казахстана и трое граждан Киргизии.

Известно, что 32 человека остались живы. На месте авиакатастрофы найдены четверо погибших.

Следственный комитет РФ в связи с крушением самолёта возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Путин выразил Алиеву соболезнования, лидеры двух стран поговорили по телефону.