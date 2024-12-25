Белгород, 26 декабря, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Шесть сёл в Грайворонском округе Белгородской области остались без электричества в результате атаки украинских беспилотников. Об этом ночью 26 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«ВСУ с помощью беспилотников атаковали Грайворонский округ. В результате сбросов взрывных устройств повреждена линия электропередачи», — написал Гладков в Telegram-канале.

По информации губернатора, без света временно остались жители сёл Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, а также отселённые населённые пункты Безымено и Новостроевка-Вторая. В ближайшее время аварийные бригады начнут восстановительные работы после согласования с Министерством обороны РФ, уточнил глава региона.

Как передавало ИА Регнум, утром 25 декабря губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате падения обломков украинского беспилотника в одном из районов повреждена линия электропередачи (ЛЭП). Помимо этого, в одном садово-огородническом некоммерческом товариществе (СНТ) в пригороде Воронежа обломки БПЛА повредили несколько домов и построек, уточнил губернатор.

По данным Минобороны, в ночь на 25 декабря средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Воронежской областью 23 украинских беспилотника. Помимо этого, 26 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, по три беспилотника — над территориями Курской, Брянской и Тамбовской областей. Ещё один БПЛА был сбит над акваторией Азовского моря.