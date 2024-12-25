Воронеж, 25 декабря, 2024, 07:50 — ИА Регнум. В Воронежской области в результате падения обломков украинского беспилотника повреждена линия электропередачи (ЛЭП). Об этом утром 25 декабря сообщил губернатор региона Александр Гусев.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«В одном из районов в результате падения обломков повреждена линия электропередачи. В другом районе пострадала кровля частного дома», — написал Гусев в Telegram-канале.

Помимо этого, в одном садово-огородническом некоммерческом товариществе (СНТ) в пригороде Воронежа обломки БПЛА повредили несколько домов и построек, уточнил губернатор.

Гусев добавил, что оперативные службы находятся на месте падения обломков. Глава региона подчеркнул, что режим опасности атаки беспилотников в области сохраняется.

По данным Минобороны, в ночь на 25 декабря средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Воронежской областью 23 украинских беспилотника. Помимо этого, 26 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, по три беспилотника — над территориями Курской, Брянской и Тамбовской областей. Ещё один БПЛА был сбит над акваторией Азовского моря.

Как передавало ИА Регнум, утром 24 декабря в Министерстве обороны РФ проинформировали, что ПВО России за ночь перехватили и уничтожили четыре украинских БПЛА. Так, средства ПВО сбили три украинских беспилотника над территорией Ростовской области и ещё один — над территорией Воронежской.

Кроме этого, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 24 декабря сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаковать Мелитополь ночью. Из шести дронов пять средства противовоздушной обороны сбили на подлёте к городу. Детонация произошла на удалении от жилого сектора. Осколки одного БПЛА повредили кровлю здания Центрального рынка. Обошлось без жертв и пострадавших.