Нижний Тагил, Свердловская область, 25 декабря, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Трое осуждённых, накануне сбежавших из исправительного центра при колонии в Нижнем Тагиле, задержаны. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Сотрудники отдела розыска ГУФСИН России по Свердловской области задержали трёх осужденных к принудительным работам, которые самовольно оставили участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ), где они отбывали наказание», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что одного из осуждённых задержали в Екатеринбурге 24 декабря, второго — там же 25 декабря и третьего в тот же день в Нижнем Тагиле. Никто из сбежавших не оказывал сопротивления при задержании.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 декабря трое осуждённых сломали решётку на окне и сбежали из исправительного центра при ИК-12 в Нижнем Тагиле. Сотрудники полиции и ФСИН приступили к их розыску.

Ранее, 26 октября, шесть заключённых исправительной колонии №2 в Липецке, отбывавших наказание за тяжкие преступления, сбежали через подкоп. Пятерых из них быстро задержали, в том числе двоих — на территории Тамбовской области. Позднее, 6 ноября, задержали шестого, последнего из сбежавших преступников.

Следователи по этому факту возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц колонии. Позднее стало известно, что заключённые готовили побег более полугода, прорыв два тоннеля длиной 65 м.