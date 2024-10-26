Липецк, 26 октября, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Среди заключённых, бежавших из липецкой колонии № 2, есть граждане стран ближнего зарубежья. Об этом 26 октября сообщили «Известия».

Дмитрий Рогулин / ТАСС

Согласно ориентировкам, среди сбежавших оказались осуждённые Дилшол А., Турган А., Парвозбек Т., Бахтиер Ж., Хуршиндбек Г., Даврон Д. По предварительным данным, трое мужчин являются гражданами Узбекистана.

Заключённые отбывали наказание за преступления сексуального характера, в том числе один из преступников получил срок за изнасилование несовершеннолетнего. Ещё двое заключённых получили наказание за производство и распространение наркотиков.

По имеющимся сведениям, как минимум трое из них не имели регистрации и постоянного места жительства.

Как передавало ИА Регнум, о побеге заключённых 26 октября сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он призвал жителей области не поддаваться панике.

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц пенитенциарного учреждения. Следователи полагают, что побег осуждённых из колонии стал возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками ИК-2 своих должностных обязанностей.

Сейчас беглецов совместно разыскивают сотрудники МВД, Росгвардии, ФСБ и управления ФСИН по Липецкой области. Двоих из шести сбежавших задержали на территории Тамбовской области.

По данным УФСИН, заключённые выбрались через подкоп. В это же время Telegram-канал «112» уточняет, что сотрудники ФСИН сперва обнаружили подкоп, после чего начали проверять камеры и выявили отсутствие шестерых заключённых.

Telegram-канал SHOT сообщил, что заключённые готовили побег более полугода. Инструменты для подкопа они украли в мастерской ещё в марте. Пропажу инструментов тогда обнаружили, но найти инвентарь не смогли.

После инцидента УФСИН начало служебную проверку. В ведомстве заявили, что виновных привлекут к ответственности.