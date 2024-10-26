Липецк, 26 октября, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Заключённые, сбежавшие из исправительной колонии № 2 в Липецке, готовили побег более полугода. Об этом 26 октября сообщил Telegram-канал SHOT.

Илья Питалев/РИА Новости

«Инструменты для подкопа они украли в мастерской семь месяцев назад, ещё в марте», — уточняется в публикации.

Отмечается, что пропажу инструментов тогда обнаружили, но найти инвентарь не смогли.

Как передавало ИА Регнум, о побеге заключённых 26 октября сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он призвал жителей области не поддаваться панике.

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц пенитенциарного учреждения. Следователи полагают, что побег осуждённых из колонии стал возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками ИК-2 своих должностных обязанностей.

Сейчас беглецов совместно разыскивают сотрудники МВД, Росгвардии, ФСБ и управления ФСИН по Липецкой области. Двоих из шести сбежавших задержали на территории Тамбовской области.

По данным УФСИН, заключённые выбрались через подкоп. В это же время Telegram-канал «112» уточняет, что сотрудники ФСИН сперва обнаружили подкоп, после чего начали проверять камеры и выявили отсутствие шестерых заключённых.

После инцидента УФСИН начало служебную проверку. В ведомстве заявили, что виновных привлекут к ответственности.