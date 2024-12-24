Нижний Тагил, Свердловская область, 24 декабря, 2024, 09:35 — ИА Регнум. Трое осуждённых сбежали из колонии в Нижнем Тагиле, ведутся их поиски. Об этом 24 декабря сообщил Telegram-канал SHOT.

ТАСС/ Станислав Красильников

«Трое осуждённых сбежали из свердловской колонии. Их сейчас ищут более 20 сотрудников», — говорится в сообщении.

По информации источника, трое приговорённых к исправительным работам вечером 23 декабря совершили побег из исправительного центра при ИК-12 в Нижнем Тагиле, сумев сломать решётку на окне.

В настоящее время сотрудники полиции и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) занимаются прочёсыванием города и его окрестностей.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября шесть заключённых исправительной колонии №2 в Липецке, отбывавших наказание за тяжкие преступления, сбежали через подкоп. Пятерых вскоре задержали, в том числе двоих — на территории Тамбовской области. Позднее, 6 ноября, был задержан шестой, последний из сбежавших преступник.

Следователи по этому факту возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц пенитенциарного учреждения. По их версии, побег оказался возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками должностных обязанностей.

Позднее стало известно, что заключённые готовили побег более полугода. Они прорыли два тоннеля длиной 65 м, а инструменты для подкопа были ими украдены в мастерской ещё в марте. Пропажу инструментов тогда обнаружили, но найти инвентарь не смогли.