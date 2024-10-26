Липецк, 26 октября, 2024, 11:43 — ИА Регнум. После побега шести заключённых из ИК-2 в Липецке следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц пенитенциарного учреждения. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Анна Майорова/URA.RU/TASS

Следствие полагает, что побег осуждённых из колонии стал возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками ИК-2 своих должностных обязанностей. Расследование уголовного дела по статье 293 УК РФ занимается второй отдел по расследованию особо важных дел.

По версии следствия, шестеро осуждённых сбежали из исправительной колонии № 2, расположенной по улице Ковалёва в Липецке, вечером 25 октября. Они могли выбраться через подкоп. Сейчас беглецов ищут.

«Следователями СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление конкретных должностных лиц исправительного учреждения, допустивших халатность», ― говорится в сообщении следственного ведомства в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, о побеге заключённых 26 октября сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что беглецов совместно разыскивают сотрудники МВД, Росгвардии, ФСБ и управления ФСИН по Липецкой области. Вместе с этим Артамонов призвал жителей области не поддаваться панике.

По данным УФСИН, заключённые выбрались через подкоп. В это же время Telegram-канал «112» уточняет, что сотрудники ФСИН сперва обнаружили подкоп, после чего начали проверять камеры и выявили отсутствие шестерых заключённых.

После инцидента УФСИН начало служебную проверку. В ведомстве заявили, что виновных привлекут к ответственности.