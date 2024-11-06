Тамбовская область, 6 ноября, 2024, 19:21 — ИА Регнум. В Тамбовской области сотрудниками полиции, ФСИН, Росгвардии и ФСБ задержан шестой и последний преступник, сбежавший в конце октября из исправительной колонии в Липецкой области (ИК-2), сообщила 6 ноября пресс-служба МВД.

Telegram/ENews112

Задержание произошло в районе села Полинино.

«Благодаря слаженной работе различных подразделений полиции — уголовного розыска, патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции, участковых уполномоченных удалось установить местонахождение и на территории нескольких регионов задержать всех шестерых сбежавших», — отметила пресс-служба.

О задержании последнего беглеца ранее сообщил Telegram-канал «112». По этим данным, преступник прятался в заброшенном доме. Беглец намеревался покинуть территорию России.

Как сообщало ИА Регнум, шестеро заключённых исправительной колонии № 2 в Липецке сбежали 26 октября через подкоп. Все беглецы отбывали наказание за тяжкие преступления. Пятерых вскоре задержали, в том числе двоих — на территории Тамбовской области.

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц пенитенциарного учреждения. По версии следствия, побег осуждённых оказался возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками должностных обязанностей.

Выяснилось, что заключённые готовили побег более полугода. Они прорыли два тоннеля длиной 65 м. Инструменты для подкопа они украли в мастерской ещё в марте. Пропажу инструментов тогда обнаружили, но найти инвентарь не смогли.