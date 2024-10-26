Тамбов, 26 октября, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Двое сбежавших из тюрьмы в Липецкой области задержаны на территории Тамбовской области, сообщил липецкий губернатор Игорь Артамонов.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Мероприятия по розыску и задержанию остальных сбежавших преступников продолжаются, написал губернатор в своём Telegram-канале.

«По оперативной информации, двое сбежавших заключенных задержаны в Тамбовской области. Спецслужбы продолжают мероприятия по розыску и задержанию преступников», — написал Артамонов.

Как передавало ИА Регнум, о побеге шести заключённых стало известно утром 26 октября. Артамонов рассказал, что беглецов разыскивают сотрудники МВД, Росгвардии, ФСБ и управления ФСИН по Липецкой области. Губернатор призвал жителей области не поддаваться панике.

По данным УФСИН, заключённые выбрались через подкоп. Telegram-канал «112» сообщал, что сотрудники ФСИН обнаружили подкоп, после чего начали проверять камеры и выявили отсутствие шестерых заключённых. После инцидента УФСИН начало служебную проверку. В ведомстве заявили, что виновных привлекут к ответственности.

Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц пенитенциарного учреждения, проинформировала пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Следствие полагает, что побег осуждённых из колонии стал возможен из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками ИК-2 своих должностных обязанностей.