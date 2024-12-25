Москва, 25 декабря, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили пункт дислокации иностранных наёмников и сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников и СБУ, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах», — говорится в сводке ведомства за последние сутки.

Для ударов по противнику использовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря российские войска нанесли удары по местам скопления личного состава и военной техники иностранного легиона ВСУ. Кроме того, в течение суток ВС РФ поразили вражеские объекты в 138 районах, в том числе инфраструктуру военных аэродромов, цехов по производству ударных БПЛА, а также места их хранения и запуска.

За неделю с 14 по 20 декабря российская армия нанесла 24 групповых удара по украинским военным целям. Также за неделю ВС РФ освободили 10 населённых пунктов в Донецкой Народной Республике. Кроме того, 21 декабря в ДНР был освобождён посёлок Островское.