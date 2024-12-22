Москва, 22 декабря, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по местам скопления сил иностранного легиона Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 22 декабря сообщили в Минобороны России.

РИА Новости / Станислав Красильников

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований и наёмников «Иностранного легиона», ― говорится в ежедневной сводке о ходе спецоперации в Telegram-канале.

Также российские силы в 138 районах нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству ударных беспилотников украинской армии, местам их хранения и подготовки к запуску.

Кроме того, за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 100 беспилотников самолётного типа.

Всего с начала проведения спецоперации российские подразделения уничтожили более 38,3 тыс. дронов ВСУ, 590 зенитных ракетных комплексов, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, а также свыше 19,9 тыс. орудий полевой артиллерии и миномётов украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны на 22 декабря, подразделения группировки российских войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Красное в Донецкой Народной Республике и Лозовую в Харьковской области. Совокупные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили за сутки до 1575 человек.

За неделю с 14 по 20 декабря ВС РФ нанесли 24 групповых удара по военным целям на Украине. Потери ВСУ составили до 13 250 человек. За неделю российские войска освободили в ДНР 10 населённых пунктов. 21 декабря Минобороны объявило об освобождении населённого пункта Островского в ДНР.