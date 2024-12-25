Астана, 25 декабря, 2024, 10:37 — ИА Регнум. С места падения следовавшего из Баку в Грозный пассажирского самолёта в казахстанском Актау госпитализировали 18 выживших, включая одного ребёнка. Об этом 25 декабря сообщил знакомый с ситуацией источник.

Кадр из видео

По его словам, которые привело РЕН ТВ, всех пострадавших доставили в медучреждение.

В МЧС Казахстана сообщили, что возгорание на месте падения самолёта на данный момент полностью ликвидировано.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 декабря пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в аэропорту Актау. На место его падения прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.

Позднее компания — владелец воздушного судна сообщила, что причиной крушения самолёта Embraer 190 в Актау могло быть столкновение со стаей птиц. Позднее в Сети появилось видео с моментом жёсткого падения воздушного судна.