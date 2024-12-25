Казань, 25 декабря, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Ранее введённые ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Казани сняты. Об этом 25 декабря сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Егор Алеев/ТАСС

В Telegram-канале он уточнил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы перенаправили шесть рейсов, следовавших в столицу Татарстана.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря в воздушной гавани Казани вводились ограничения для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимали все необходимые меры по обеспечению безопасности полётов.

21 декабря ограничения на полёты вводились в аэропортах Казани и Ижевска, а также в аэропорту «Гагарин» в Саратове из-за атаки дронов украинских боевиков на Татарстан.

Минобороны в тот день сообщило о сбитом над Татарстаном российскими военными украинском беспилотнике самолётного типа. В Казани зафиксировали восемь прилётов дронов. Один из них ― на промышленном предприятии, один ― над рекой, шесть ― в жилом массиве. По оперативной информации, в результате атаки никто не пострадал.