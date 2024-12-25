Казань, 25 декабря, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Временные ограничения на приём и отправление авиарейсов ввели в аэропорту Казани. Об этом 25 декабря сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов сегодня утром, 25 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — написал он в своём Telegram-канале.

Представитель Росавиации уточнил, что воздушная гавань приостановила выпуск и приём авиарейсов. Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности полётов, что является главным приоритетом, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря из-за атаки дронов украинских боевиков на Татарстан в аэропортах Казани и Ижевска, а также в аэропорту «Гагарин» в Саратове, ввели ограничения на полёты.

В последнем ограничения действовали около получаса, и за это время на запасной аэродром в Волгограде ушёл самолёт, совершавший рейс в Саратов. В аэропорту Казани в период приостановки работы на запасные аэродромы перенаправили пять авиарейсов. Позднее воздушная гавань Казани возобновила работу.

Минобороны утром 21 декабря сообщило о сбитом над Татарстаном российскими военными украинском беспилотнике самолётного типа. По данным пресс-службе главы Татарстана, в Казани зафиксировали восемь прилётов дронов. Один из них ― на промышленном предприятии, один ― над рекой, шесть ― в жилом массиве. По оперативной информации, в результате атаки никто не пострадал.