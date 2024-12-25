Актау, Казахстан, 25 декабря, 2024, 10:09 — ИА Регнум. При крушении самолёта вблизи Актау в Казахстане, предварительно, есть выжившие. Об этом 25 декабря сообщили в МЧС республики.

Соцсети. Кадр из видео

«В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие», — указано в Telegram-канале ведомства.

На место крушения самолёта прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. На воздушном судне в результате падения возник пожар, который специалисты начали оперативно тушить.

В командном центре ведомства создан республиканский оперштаб. Для звонков организована горячая линия.

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Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря следовавший из Баку в Грозный пассажирский борт авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в аэропорту казахстанского города Актау. На воздушном судне начался пожар, который впоследствии был локализован.

Предварительно, с места крушения самолёта госпитализировали 18 выживших. По информации авиакомпании, всего на борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. Авария могла случиться из-за столкновения борта со стаей птиц.

Аэропорт Грозного уточнил, что из-за тумана в столице потерпевший крушение самолёт был перенаправлен в Махачкалу, откуда улетел в Актау.