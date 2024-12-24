Москва, 24 декабря, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Руководители одного из немецких СМИ запретили сотрудникам принимать участие в пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом 24 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Telegram/МИД России

По её словам, журналистам направили приглашение для общения с главой МИД.

«Сказали, что им нужно посоветоваться с редакцией, что им нужно запросить Берлин. А потом позвонили и сказали, что им не разрешили», — заявила спикер МИД в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что причиной отказа сотрудники назвали «рождественскую повестку». Захарова подчеркнула, что в отличие от западных коллег повестка дня российских журналистов не зависит от праздников. Она связана с отстаиванием правды, ради которой сотрудники СМИ готовы рисковать жизнью, добавила дипломат.

Лавров проведёт 26 декабря пресс-конференцию онлайн с иностранными и российскими журналистами.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что журналистов из недружественных стран аккредитовали на пресс-конференцию президента страны Владимира Путина, но таких сотрудников СМИ немного. Он подчеркнул, что некоторые специально прибывали в Россию ради участия в мероприятии.

Ранее спикер Кремля подчёркивал, что Россия продолжает взаимодействовать с иностранными СМИ и было бы глупо отказывать в сотрудничестве тем, кто проявляет интерес к РФ.

При этом в США при въезде в страну 29 октября задержали съёмочную группу МИЦ «Известия», которая собиралась освещать выборы президента. У журналистов были оформлены разрешительные документы, но американские правоохранители после допроса отказали им во въезде и аннулировали въездные визы.

Захарова тогда сообщила, что американские власти не уведомили посольство РФ в Вашингтоне о задержании российских журналистов, лишив их помощи дипломатов. Она также указала на то, что инцидент укладывается в логику руководства США по глобальной кампании против российских СМИ, которая противоречит не только международным нормам, но и американской Конституции.