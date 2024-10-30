Москва, 30 октября, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Россия оценивает отказ американских властей в пересечении границы российскому журналисту «Известий», прибывшему в США для освещения предстоящих президентских выборов, как очередное грубое нарушение собственных обязательств в сфере обеспечения свободы доступа к информации и плюрализма СМИ. Об этом говорится в опубликованном 30 октября комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Захарова отметила, что то, что журналисты из РФ заранее уведомили американские власти о своих намерениях, получив от них официальное разрешение на выполнение своей профессиональной деятельности, говорит о показательном характере инцидента и желании Вашингтона показать готовность в любой момент использовать репрессивный аппарат для перекрытия неудобной для себя информации.

«Подобные действия в полной мере укладываются в логику объявленной действующей администрацией глобальной кампании против российских СМИ и журналистов, напрямую противоречащей не только международным обязательствам США, но и положениям собственной Конституции», — уточнила дипломат.

Она добавила, что Россия не оставит без ответа такого рода произвол американской стороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 октября Захарова рассказала, что власти США не уведомили посольство РФ в Вашингтоне о задержании в аэропорту российских журналистов «Известий», которые прибыли для освещения выборов президента.

В конце сентября сопровождающие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН российские журналисты столкнулись с ограничениями в выданных им американских визах. Представителям СМИ выдали визы с условием, что они могут находиться на расстоянии не более 25 миль (40 км) от центра Нью-Йорка.

В середине июля журналистам из пула Лаврова также выдали американские визы с ограничениями передвижения по территории США. Глава МИД тогда прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН в рамках российского председательства.