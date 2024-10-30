Москва, 30 октября, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Американские власти не уведомили посольство РФ в Вашингтоне о задержании в аэропорту российских журналистов «Известий», которые прибыли для освещения выборов президента США. По этой причине дипломаты не могли оказать помощь своим согражданам, о чём в среду, 30 октября, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Как рассказала дипломат, в ночь на 29 октября российские корреспонденты «Известий» прилетели в США для освещения президентских выборов, прибыв в страну не инкогнито, а в полном соответствии с выданными документами.

«Они заявили цель — работать как журналисты по освещению выборов. Они прошли все процедуры, они получили визы, разрешения, взяли весь пакет документов и направились в США», — отметила она в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, по прибытии в США российских журналистов задержали в аэропорту и долго допрашивали, после чего оператору группы отказали в пересечении границы и аннулировали его въездную визу.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября сопровождающие главу МИД России Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН российские журналисты столкнулись с ограничениями в полученных американских визах. Представителям СМИ из России выдали визы с условием, что они могут находиться на расстоянии не более 25 миль (40 км) от центра Нью-Йорка.

Журналистам из пула Лаврова 16 июля также выдали американские визы с ограничениями передвижения в США. Министр тогда прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН в рамках российского председательства.