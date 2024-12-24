Москва, 24 декабря, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по военным аэродромам, а также по складам боеприпасов и дронов украинских формирований. Об этом 24 декабря рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря армия России поразила инфраструктуру военных аэродромов и склады хранения беспилотников украинских боевиков. Также были нанесены удары по скоплениям личного состава и военной техники противника в 143 районах.

Ранее в этот же день координатор пророссийского подполья Николаева Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по действующему военному аэродрому украинских формирований в Миргороде в Полтавской области. Он уточнил, что в этом случае не исключено, что какой-либо летательный аппарат был сбит у земли.

Армия России 22 декабря за сутки нанесли удары по местам скопления сил иностранного легиона Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне СВО. Также были поражены инфраструктура военных аэродромов и цеха по производству ударных дронов противника, местам их хранения и подготовки к запуску.

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