Миргород, Украина, 23 декабря, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по действующему военному аэродрому Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Миргороде в Полтавской области. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Николаева Сергей Лебедев.

Ксения Михайлова/РИА Новости

По его информации, прилёт зафиксировали вечером 22 декабря.

«Аэродром находится на юго-восточной окраине города. Насколько удачным был прилёт, сведения разнятся», — написал он в Telegram-канале.

Появилась информация о громком взрыве, но не исключено сбитие у земли. Лебедев отметил, что в самом городе номера в отелях и гостиницах часто занимают иностранцы, в числе которых пилоты и персонал, обслуживающий самолёты.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря ВС России также поразили цеха по производству ударных беспилотников украинской армии, места их хранения и подготовки к запуску.