Москва, 23 декабря, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и складам хранения беспилотников украинской армии. Об этом 23 декабря рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

По словам Конашенкова, российские военные также нанесли удары по скоплениям личного состава и военной техники украинских формирований в 143 районах. Силы противовоздушной обороны армии России сбили 14 беспилотников противника, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 декабря координатор пророссийского подполья Николаева Сергей Лебедев рассказал, что армия России нанесла удар по действующему военному аэродрому украинских войск в Миргороде в Полтавской области. По его словам, в этом случае не исключено, что какой-либо летательный аппарат был сбит у земли.

Российские военные 22 декабря за сутки нанесли удары по местам скопления сил иностранного легиона украинской армии в зоне спецоперации. Также были поражены инфраструктура военных аэродромов и цеха по производству ударных дронов противника, местам их хранения и подготовки к запуску.